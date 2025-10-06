MAGAZİN

Survivor Damla Can sevgilisiyle umreye gitti! Başörtülü pozuna beğeni yağdı

Eski Survivor yarışmacısı ve Survıvor Panorama programının yorumcusu Damla Can, sevgilisi Tolga Mendi ile birlikte umreye gitti. Damla Can'ın başörtülü pozlarına beğeni yağdı.

Kubra Akalın

Survivor yarışmacısıyla ünlenen Damla Can özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Survivor Panorama programında yorumculuk yapan Damla Can, son paylaşımıyla sosyal medyada adından söz ettirdi.

Sevgilisi Tolga Mendi ile umreye giden Damla Can, sosyal medya hesabından Kabe’de çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak “Allah herkesin kalbinden geçen tüm duaları kabul etsin” notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri Damla Can’ın başörtülü halini görünce tanımakta zorlandı.

Damla Can’ın umre paylaşımına “Ne güzel bir karar, Allah kabul etsin” yorumları yağdı.

Bir kısım ise Damla Can'ın umreye sevgilisiyle gitmesine takıldı. Sosyal medyada bu konuda da yorumlar yapıldı ve Damla Can eleştirildi. Bazı takipçiler "Evli olması gerekirdi", "Sevgiliyle gitmek ne mana" yorumlarında bulundu.

Damla Can
