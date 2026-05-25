Survivor'dan elenen isim Beyza oldu! Sercan ile Beyza arasında ilginç anlar

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’da eleme heyecanı bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Beyza, Sercan, Ramazan ve Can Berkay’ın mücadele ettiği kritik eleme düellosunda tansiyon bir an olsun düşmezken, Sercan’ın düellodan çekilmek istemesi geceye damga vurdu. Peki 24 Mayıs Survivor'da kim elendi?

Bu hafta eleme potasına giren Beyza, Sercan, Ramazan ve Can Berkay eleme düellosunda mücadele etti. 10 olanın kazanacağı eleme düellosunda ilk olarak potadan çıkan yarışmacı Ramazan oldu. Beyza ve Sercan karşılaşmasında, Sercan oyundan çekilmek istediğini söyledi.

Sunucu Murat ise Sercan'a "Sana yakışmaz" dedi. Beyza durumu fark edince bunu kabul etmek istemediğini söyledi.

Ancak Beyza'nın ikna etmesiyle Sercan parkura geri döndü. Atışlarda 8-1'lik skorla Sercan oyunu kazanarak eleme potasından çıktı. Böylece finale Can ve Bayza kaldı.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Eleme düellosunun finalinde Beyza ve Can karşı karşıya geldi. Son turda Can'ın aldığı sayı ile Can 10-7'lik skorla düelloyu kazandı. Böylece Survivor 2026'ya veda eden isim Beyza oldu.

Beyza gözyaşlarını tutamadı ve "Benim gerçek hayatta çok arkadaşım yok edinmekte de zorlanıyorum. Burada bunu yapabildiğim insanlar oldu. Bugün kendimi biraz üzgün, kırgın, kızgın hissettim" dedi.