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Survivor Hikmet villadan yiyecek çalıp adaya getirip saklamış! Hikmet diskalifiye mi olacak? "Çaldı biliyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.02.2025 07:42
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Survivor 2025'te Hikmet'in villadan yiyecek çalması gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı Hikmet'in itiraf etmesini isteyerek vereceği cezayı da açıkladı. Hikmet'in yiyecek ve içecek çalmasından sonra diskalifiye edilip edilmeyeceği de merak edildi.

Survivor Hikmet villadan yiyecek çalıp adaya getirip saklamış! Hikmet diskalifiye mi olacak? "Çaldı biliyorum"

Geçtiğimiz sezon Survivor All Star'da Poyraz, Dominikli bir adamın villasına izinsiz girip yiyecek ve içecek almış, bu olay neredeyse büyük bir skandala dönüşmüştü. Bu yıl ise Survivor 2025'te benzer bir olay tekrar gündeme geldi.

Sezona sonradan katılan Hikmet, kaldığı villadan yiyecek ve içecek çaldı. Bu olay, izleyiciler ve yarışmacılar arasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Hikmet ne ceza aldı diskalifiye oldu mu?

HİKMET TUĞSUZ İTİRAF ETTİ

Survivor 2025'te Hikmet’in villadan yiyecek ve içecek çalması, büyük bir gerginliğe yol açtı. Acun Ilıcalı, olayın ardından Hikmet’ten itiraf etmesini istedi. Hikmet çaldığını itiraf etti. Acun Ilıcalı "Bunu kabul etmiyorum adaleti bozuyor bu iş. Burada insanlar birbirini parçalarken bir yarışmacının bir yerlere bir şey gömmesini kabul etmiyorum" diyerek tepki gösterdi.

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"ÇALDI BİLİYORUM"

Yağmur’un, Hikmet hakkında "İtiraf et" demesi üzerine Acun Ilıcalı, "Senin bilgin var mı itiraf et" diyerek Yağmur’un bu konuda bilgi sahibi olduğunu ima etti. Yağmur Acun Ilıcalı'nın ceza tehdidi sonrası "Bilgim var, ortalık karışacak. Ben bir şeyler biliyorum ama hiç gitmedim oraya. Ama yemin ediyorum ne içildi görmedim. Çaldı yani onu biliyorum, teklif etti, korktuk gitmedik" dedi.

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HİKMET DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Hikmet villadan çaldıklarını çeşitli yerlere sakladığını itiraf etti. Hikmet’e 6 ödülden yararlanamama cezası verildi. Hikmet cezayı çok bulsa da Acun Ilıcalı "Adaleti böyle sağlayacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Hikmet Tuğsuz
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