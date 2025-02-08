MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da tansiyon yükseldi! Adem Kılıççı ve Çılgın Sedat birbirine girdi! O görüntüler sansürlendi

Survivor'da tansiyon yükseldi! Adem Kılıççı ve Çılgın Sedat birbirine girdi! O görüntüler sansürlendi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2025 07:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü birbirinden farklı olaylara sahne olan Survivor'da yine büyük bir kavga yaşandı. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında Adem Kılıççı'nın büyük bir sinirle Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdüğü görüldü. O görüntüler fragmanda sansürlendi.

Survivor'da tansiyon yükseldi! Adem Kılıççı ve Çılgın Sedat birbirine girdi! O görüntüler sansürlendi

Survivor All Star 2025'te tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü birbirinden farklı olaylara sahne olan yarışmada yine iki iddialı yarışmacım birbirine girdi.

Yarışmanın yeni bölüm fragmanına Adem Kılıççı ile Çılgın Sedat arasında şiddetli bir kavga damga vurdu. Önce laf dalaşı ile başlayan kavga daha sonra iyice alevlendi.

yarışma 1

Sinirlerine hakim olamayan Adem, takım arkadaşı Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdü. Adem'in sinirlenerek Çılgın Sedat'a 'Pişmiş pişmiş gülüyorsun' demesi üzerine Sedat'ın 'Ne güleceğim' yanıtını verdiği görüldü.

yarışma 2

GÖRÜNTÜLER SANSÜRLENDİ

Gerilimin tavan yaptığı anlarda fragmandaki o görüntüler sansürlendi. Adem Kılıççı'yı takım arkadaşlarının ve yapım ekibinin zor sakinleştirdiği görüldü. Kavganın görüntüleri ise 9 Şubat pazar akşamı yayınlanacak.

YARIŞMA 2

Sosyal medyada gündem olan görüntülere ise; 'yine karışmış ortalık', 'olaysız bir günleri yok' gibi yorumlar yapıldı.

YARIŞMA 5

Anahtar Kelimeler:
survivor Çılgın Sedat Adem Kılıçcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de korkunç olay! Cinayet sonrası paylaşımı ortaya çıktı: '24 saat geçmeden kanınız akar böyle'

Kocaeli'de korkunç olay! Cinayet sonrası paylaşımı ortaya çıktı: '24 saat geçmeden kanınız akar böyle'

Ölmüş bir vatandaş taburcu mu edildi? Açıklama geldi

Ölmüş bir vatandaş taburcu mu edildi? Açıklama geldi

'Kadına bir tokat atamıyorum' diye dert yandı

'Kadına bir tokat atamıyorum' diye dert yandı

Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası! Sivasspor, kırmızı kart gören oyuncusunu oynattı

Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası! Sivasspor, kırmızı kart gören oyuncusunu oynattı

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan vasiyetle ilgili yeni paylaşım!

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan vasiyetle ilgili yeni paylaşım!

Trump'tan sonra Elon Musk mı gelecek? Sosyal medya bu kapağı konuşuyor

Trump'tan sonra Elon Musk mı gelecek? Sosyal medya bu kapağı konuşuyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.