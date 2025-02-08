Survivor'da tansiyon yükseldi! Adem Kılıççı ve Çılgın Sedat birbirine girdi! O görüntüler sansürlendi

Survivor All Star 2025'te tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü birbirinden farklı olaylara sahne olan yarışmada yine iki iddialı yarışmacım birbirine girdi.

Yarışmanın yeni bölüm fragmanına Adem Kılıççı ile Çılgın Sedat arasında şiddetli bir kavga damga vurdu. Önce laf dalaşı ile başlayan kavga daha sonra iyice alevlendi.

Sinirlerine hakim olamayan Adem, takım arkadaşı Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdü. Adem'in sinirlenerek Çılgın Sedat'a 'Pişmiş pişmiş gülüyorsun' demesi üzerine Sedat'ın 'Ne güleceğim' yanıtını verdiği görüldü.

GÖRÜNTÜLER SANSÜRLENDİ

Gerilimin tavan yaptığı anlarda fragmandaki o görüntüler sansürlendi. Adem Kılıççı'yı takım arkadaşlarının ve yapım ekibinin zor sakinleştirdiği görüldü. Kavganın görüntüleri ise 9 Şubat pazar akşamı yayınlanacak.

Sosyal medyada gündem olan görüntülere ise; 'yine karışmış ortalık', 'olaysız bir günleri yok' gibi yorumlar yapıldı.