Survivor yarı finalistleri kimler oldu, kim elendi? Nagihan mı Sercan mı?

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de 17 Haziran Çarşamba akşamı yarı finalistler belli oldu. Şampiyonluk yolunda son viraja girilen yarışmada yarışmacılar bu kez İstanbul'da seyirciler önünde parkura çıktı. Nefes kesen mücadelelerin yaşandığı gecede Ramazan ve Nobre ilk etapta yarı final koltuğunu garantilerken, Nagihan ile Sercan arasında oynanan eleme düellosu ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşattı. Peki Survivor'da kim elendi, yarı finale kim kaldı? İşte Survivor 2026 son bölümde yaşananlar...

Murat Ceylan oyun öncesi performansları açıkladı. Buna göre ilk düelloda eşleşmede Sercan ve Nobre karşılaşmasıyla başladı. Nobre, 8-2'lik galibiyetin ardından adını yarı finale yazdırmayı başaran ilk isim oldu.

Sonraki mücadelede ise Ramazan ve Nagihan düelloda mücadele etti. Bu karşılaşmada da Ramazan Nagihan'ı yenerek Survivor 2. yarı finalist oldu.

SURVİVOR 3. YARI FİNALİST KİM OLDU?

Rakiplerine mağlup olan Nagihan ve Sercan son turda kazanmak için adeta canını dişine taktı. Atışlarda Nagihan 10-4 skorla rakibi Sercan'ı yenerek yarı finale çıkan 3. isim oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Düellolarda mağlup olan Sercan Yıldım ise şampiyonluk hayaline veda ederek, çeyrek finalde Survivor'dan elendi.

SURVIVOR FİNAL NE ZAMAN?

Nobre, Ramazan ve Nagihan 18 Haziran Perşembe günü yarı finalde yeniden mücadele edecek. Bir isim elenirken kazanan iki yarışmacı Survivor finalinde şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelecek. Büyük final, 19 Haziran Cuma akşamı TV8 ekranlarında olacak.