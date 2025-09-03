MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç evlendi! 2 gelinlik giydi

Survivor 2024 All Star kadrosuna katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran ve sosyal medyada fenomen olan Kardeniz Kılıç evlendi. Kardeniz Kılıç, düğünde 2 gelinlik tercih etti.

Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç evlendi! 2 gelinlik giydi
Kubra Akalın

Survivor yarışmasıyla ünlenen Kardeniz Kılıç şubat ayında Hollanda'da evlilik teklifi almıştı. Fotoğraflarda eşinin yüzünü saklayan Kılıç, binlerce beğeni almıştı.

Şubat ayında evlilik teklifi alan fenomen isim Mahir Bektaş ile evlendi. İki gelinlik giyen Kılıç'ın mutlu hali dikkatlerden kaçmadı.

Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç evlendi! 2 gelinlik giydi 1

Aleyna Kalaycıoğlu yakın arkadaşı Kardeniz Kılıç'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı. İzmir'de dünyaevine giren Kardeniz Kılıç'ın fotoğrafını paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu, 'Ağlayacağım' notunu düştü.

Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç evlendi! 2 gelinlik giydi 2

Kardeniz Kılıç'ın gelinlik tercihleri ise sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç evlendi! 2 gelinlik giydi 3

SURVİVOR KARDENİZ KILIÇ KAÇ YAŞINDA?

Kardeniz Kılıç 9 Ocak 1999 yılında dünyaya geldi ve aslen Muşlu ancak İzmirli’de doğdu büyüdü, İstanbul'da yaşıyor. İnfluencer ve aynı zamanda modellik de yapan Kardeniz'in boyu 176.

Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç evlendi! 2 gelinlik giydi 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Sinem Ünsal paylaştıUzak Şehir ne zaman başlayacak? Sinem Ünsal paylaştı
Canlı yayında bayıldı, sunucu tepki çekti! "Gözümü açtığımda..."Canlı yayında bayıldı, sunucu tepki çekti! "Gözümü açtığımda..."

Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Durdurulan araçtaki maddeden yayılan koku 9 polisi zehirledi, hastaneye kaldırıldılar: Valilik'ten açıklama

Durdurulan araçtaki maddeden yayılan koku 9 polisi zehirledi, hastaneye kaldırıldılar: Valilik'ten açıklama

Dehşet anları! Önce çocuğunu sonra kendini aşağı attı

Dehşet anları! Önce çocuğunu sonra kendini aşağı attı

Gürsel Tekin ihraç edildi! CHP lideri Özgür Özel: "Görevi kim kabul ederse ihraç edilecek"

Gürsel Tekin ihraç edildi! CHP lideri Özgür Özel: "Görevi kim kabul ederse ihraç edilecek"

Trump'tan sert mesaj! "Ne olduğunu göreceksiniz"

Trump'tan sert mesaj! "Ne olduğunu göreceksiniz"

Lüks yatı ortaya çıktı! İsim ve plaka kodu dikkat çekti

Lüks yatı ortaya çıktı! İsim ve plaka kodu dikkat çekti

Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belli oldu!

Barış Alper Yılmaz'ın geleceği belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.