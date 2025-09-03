Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç evlendi! 2 gelinlik giydi

Survivor yarışmasıyla ünlenen Kardeniz Kılıç şubat ayında Hollanda'da evlilik teklifi almıştı. Fotoğraflarda eşinin yüzünü saklayan Kılıç, binlerce beğeni almıştı.

Şubat ayında evlilik teklifi alan fenomen isim Mahir Bektaş ile evlendi. İki gelinlik giyen Kılıç'ın mutlu hali dikkatlerden kaçmadı.

Aleyna Kalaycıoğlu yakın arkadaşı Kardeniz Kılıç'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı. İzmir'de dünyaevine giren Kardeniz Kılıç'ın fotoğrafını paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu, 'Ağlayacağım' notunu düştü.

Kardeniz Kılıç'ın gelinlik tercihleri ise sosyal medyada büyük beğeni aldı.

SURVİVOR KARDENİZ KILIÇ KAÇ YAŞINDA?

Kardeniz Kılıç 9 Ocak 1999 yılında dünyaya geldi ve aslen Muşlu ancak İzmirli’de doğdu büyüdü, İstanbul'da yaşıyor. İnfluencer ve aynı zamanda modellik de yapan Kardeniz'in boyu 176.