MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor Yunus Emre ile boşandı bambaşka biri oldu! Göğüslerine estetik yaptırıp imaj değiştirdi

“Survivor” yarışmasıyla tanınan Yunus Emre Özden yarışmada olduğu süreçte özel hayatıyla da gündemdeydi. O dönem eşi olan Beria Özden de en az yarışmacı kadar popülerdi. Beria Özden Yunus Emre'dan boşanınca adeta bambaşka biri oldu.

Survivor Yunus Emre ile boşandı bambaşka biri oldu! Göğüslerine estetik yaptırıp imaj değiştirdi

'Survivor All Star 2024'te yarışan Yunus Emre Özden yarışmanın dikkat çeken isimlerindendi. Yarışma boyunca Aleyna ile yakınlığıyla gündeme gelen Yunus Emre'nin eşi o dönem çok konuşuldu.

Survivor Yunus Emre ile boşandı bambaşka biri oldu! Göğüslerine estetik yaptırıp imaj değiştirdi 1

Eşi yarışmadayken bebeğini düşüren Beria Özden o süreçte Yunus Emre'ye "Aleyna'dan uzak dur" diyerek de dikkat çekti. Yarışma sonrasında da sık sık gündeme gelen çift boşanma kararı aldı.

Survivor Yunus Emre ile boşandı bambaşka biri oldu! Göğüslerine estetik yaptırıp imaj değiştirdi 2

Daha önce Beria Özden “Evleri ayırma kararı aldık. Mahkeme sürecindeyiz. Biraz dolmuş, birikmişlikler var. Her kadın çalışmalı, kısıtlanmamalı. O yüzden bazı acıları çekmeden bir yerlere gelemiyorsunuz" dedi.

Beria Özden ayrılıktan sonra resmen bambaşka biri oldu. Saçlarını siyaha boyatan ve yüzüne de küçük estetik dokunuşlar yapan Beria son olarak göğüslerini de yaptırınca gündeme geldi.

Survivor Yunus Emre ile boşandı bambaşka biri oldu! Göğüslerine estetik yaptırıp imaj değiştirdi 3

Sosyal medyada göğüslerinin yeni halini sergileyen Beria Özden'i görenler şaşırdı. Hem destek hem eleştiri mesajları alan Beria bazı yorumlara da yanıt verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vergi paylaşımı gündemde! Hemen sildi ama...Vergi paylaşımı gündemde! Hemen sildi ama...
Fatih Altaylı, Manifest şimdi de Hasan Can Kaya! Oktay Saral “Şarlatan” diyerek seslendiFatih Altaylı, Manifest şimdi de Hasan Can Kaya! Oktay Saral “Şarlatan” diyerek seslendi

Anahtar Kelimeler:
Yunus Emre Özden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.