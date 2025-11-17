Survivor Yunus Emre ile boşandı bambaşka biri oldu! Göğüslerine estetik yaptırıp imaj değiştirdi

'Survivor All Star 2024'te yarışan Yunus Emre Özden yarışmanın dikkat çeken isimlerindendi. Yarışma boyunca Aleyna ile yakınlığıyla gündeme gelen Yunus Emre'nin eşi o dönem çok konuşuldu.

Eşi yarışmadayken bebeğini düşüren Beria Özden o süreçte Yunus Emre'ye "Aleyna'dan uzak dur" diyerek de dikkat çekti. Yarışma sonrasında da sık sık gündeme gelen çift boşanma kararı aldı.

Daha önce Beria Özden “Evleri ayırma kararı aldık. Mahkeme sürecindeyiz. Biraz dolmuş, birikmişlikler var. Her kadın çalışmalı, kısıtlanmamalı. O yüzden bazı acıları çekmeden bir yerlere gelemiyorsunuz" dedi.

Beria Özden ayrılıktan sonra resmen bambaşka biri oldu. Saçlarını siyaha boyatan ve yüzüne de küçük estetik dokunuşlar yapan Beria son olarak göğüslerini de yaptırınca gündeme geldi.

Sosyal medyada göğüslerinin yeni halini sergileyen Beria Özden'i görenler şaşırdı. Hem destek hem eleştiri mesajları alan Beria bazı yorumlara da yanıt verdi.