Susuz Yaz ile ekrana dönecek! Şebnem Bozoklu 1 yılda 20 kilo verdi

Kanal D'nin "Susuz Yaz" dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu bu yıl 33. kez düzenlenen Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri arasında yer aldı.

Yapılan ödül töreni öncesi jürideki diğer arkadaşlarıyla poz veren Bozoklu, şıklığı ve fit fiziğiyle dikkat çekti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre tekrar "Susuz Yaz'"ın çekimleri için Adana'ya gidecek olan Bozoklu bir yılda 20 kilo verdiğini anlattı.

Şebnem Bozoklu "1 senedir daha ilgiliyim kendimle. Doktorlarımla birlikte bir tür GLP 1 hormonuyla, yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle yaptım" dedi.



"Küçük Sırlar", "Ulan İstanbul", "Şahsiyet" ve "Albüm" gibi çok sayıda yapımda rol alan Şebnem Bozoklu'nun değişimine sosyal medyada da yorum yağdı. Oyuncuya "Her halin güzel", "Çok iyi görünüyorsun" yorumları yağdı.