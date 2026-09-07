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Susuz Yaz yeniden çekiliyor! Yeni Erol Taş Batuhan Bozkurt Yüzyüleç oldu

“Susuz Yaz” dizisinde merakla beklenen Hasan karakterine hayat verecek isim belli oldu. Mert Ramazan Demir’in canlandıracağı Osman’ın ağabeyi Hasan rolü için karar verildi. Yeni Erol Taş Batuhan Bozkurt Yüzyüleç oldu.

Susuz Yaz yeniden çekiliyor! Yeni Erol Taş Batuhan Bozkurt Yüzyüleç oldu

Susuz Yaz dizisi heyecanla bekleniyor. Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden uyarlanan Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dizinin başrol oyuncularından biri daha belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mert Ramazan Demir’in hayat vereceği “Osman”ın abisi Hasan rolünü güçlü oyunculuğuyla hayranlık uyandıran bir isim aldı.

Susuz Yaz yeniden çekiliyor! Yeni Erol Taş Batuhan Bozkurt Yüzyüleç oldu 1

“Kızıl Goncalar” ve “Kızılcık Şerbeti”ndeki performansıyla adından söz ettiren, son olarak da Gülse Birsel’in “2 Aile Arasında” projesinde rol alan Batuhan Bozkurt Yüzyüleç, “Susuz Yaz”ın Hasan’ı oldu.

Yönetmen Metin Erksan’ın çektiği eserin film versiyonuyla ülkemize uluslararası ilk ödülünü kazandıran “Susuz Yaz”da büyük abi rolünü Erol Taş canlandırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Erol Taş
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