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Suzan Avcı tekerlekli sandalye ile törene gelmek istemedi! Son hali üzdü

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Onur Ödülü'ne layık görülen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Suzan Avcı, sağlık durumu nedeniyle törene katılmadı. 88 yaşındaki oyuncunun ödülünü kızı Binnaz Avcı alırken, "Annem tekerlekli sandalyeyle gelmek istemedi. Beni son gördükleri halimle hatırlasınlar dedi" sözleri salonda duygusal anlar yaşattı. Açıklamanın ardından Suzan Avcı'nın son hali gündem oldu.

Suzan Avcı tekerlekli sandalye ile törene gelmek istemedi! Son hali üzdü

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Onur Ödülü Yıldız Kültür'e, sinema dalında ise Suzan Avcı ve Salih Güney'e takdim edildi. Gecede gözler Suzan Avcı'yı arasa da usta oyuncu törene gelmedi.

88 yaşındaki Suzan Avcı'yı temsil eden kızı Binnaz Avcı, Perihan Savaş'ın elinden ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada "Annem tekerlekli sandalyeyle gelmek istemedi. Beni en son gördükleri halimle hatırlasınlar dedi" diyerek sahnede gözyaşlarını tutamadı.

Suzan Avcı tekerlekli sandalye ile törene gelmek istemedi! Son hali üzdü 1

Yeşilçam'ın unutulmaz "kötü kadın" karakterlerinden biri olan Suzan Avcı, güzelliği ve entrikacı rolleriyle hafızalara kazındı. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan usta oyuncunun son hali de bu açıklamadan sonra merak edildi.
Suzan Avcı tekerlekli sandalye ile törene gelmek istemedi! Son hali üzdü 2


Yürümekte güçlük çeken Suzan Avcı ödülünü eline aldıktan sonra bir video çekerek herkese teşekkür etti.

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Suzan Avcı
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