Suzan Avcı tekerlekli sandalye ile törene gelmek istemedi! Son hali üzdü

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Onur Ödülü Yıldız Kültür'e, sinema dalında ise Suzan Avcı ve Salih Güney'e takdim edildi. Gecede gözler Suzan Avcı'yı arasa da usta oyuncu törene gelmedi.

88 yaşındaki Suzan Avcı'yı temsil eden kızı Binnaz Avcı, Perihan Savaş'ın elinden ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada "Annem tekerlekli sandalyeyle gelmek istemedi. Beni en son gördükleri halimle hatırlasınlar dedi" diyerek sahnede gözyaşlarını tutamadı.

Yeşilçam'ın unutulmaz "kötü kadın" karakterlerinden biri olan Suzan Avcı, güzelliği ve entrikacı rolleriyle hafızalara kazındı. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan usta oyuncunun son hali de bu açıklamadan sonra merak edildi.



Yürümekte güçlük çeken Suzan Avcı ödülünü eline aldıktan sonra bir video çekerek herkese teşekkür etti.