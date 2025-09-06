Sydney Sweeney, askısız elbisesiyle adından söz ettirdi! "Çok cesursun"

27 yaşındaki oyuncu Sydney Sweeney, kadın boksör Christy Martin’in hayatını konu alan yeni filmi Christy’yi tanıtmak üzere Cuma günü Toronto Film Festivali’ne katıldığında oldukça iddialıydı.

Euphoria yıldızı straplez saten elbisesiyle dikkat çekti. Elbisenin eteği denizkızı formunda sonlanıyor, büstiyer kısmı ise belden yukarıya sıkıca oturuyordu. Elbisenin bir bölümü yana doğru toplanıp sabitlenmişti.

Sydney Sweeney'nin iddialı seçimi sosyal medyada da konuşuldu. Oyuncuya göğüslerine rağmen bu şekilde bir elbise seçmesinden dolayı "Çok cesursun" denildi.

"Lisedeyken göğüslerimin büyüklüğünden rahatsız olurdum" diyen oyuncu bir süre önce şu açıklamada bulunmuştu:

"18 yaşıma geldiğimde küçültmek için göğüs estetiği yaptıracağımı söylerdim. Ama annem bana 'Sakın yapma. Üniversitede pişman olursun' dedi. Onu dinleyip ameliyat olmadığım için çok memnunum. Artık göğüslerimi beğeniyorum."