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Sydney Sweeney, Christy Martin’i canlandırmak için 3,5 ayda 13 kilo aldı!

Sydney Sweeney, Christy Martin’in hayatını konu alan biyografi filmindeki rolü için 3,5 ayda 13 kilo aldığını açıkladı. Oyuncu "Göğüslerim büyüdü, kalçam inanılmaz değişti" dedi.

Sydney Sweeney, Christy Martin’i canlandırmak için 3,5 ayda 13 kilo aldı!
Kubra Akalın

Hollywood’un yükselen yıldızlarından Sydney Sweeney, yeni projesi için geçirdiği fiziksel dönüşümle gündemde. “Euphoria” dizisindeki Cassie Howard karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Sweeney, yeni filminde boks dünyasının unutulmaz figürlerinden biri olan Christy Martin’i canlandırmaya hazırlanıyor.

Oyuncu, efsanevi boksör Christy Martin’i canlandıracağı biyografik film için tam 13,5 kilo aldı. Ünlü isim, yoğun antrenman temposunu ve değişen vücudunu W Magazine’e verdiği röportajda samimiyetle anlattı.

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Fiziksel hazırlık sürecinde vücudunun tamamen değiştiğini söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

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“Christy'yi oynamayı kabul ettikten sonra üç buçuk ay boyunca her gün yoğun bir antrenman programına girdim. Sabahları ağırlık, öğlenleri kickboks, akşamları tekrar ağırlık çalışıyordum. Beslenme düzenimi tamamen değiştirdim.”

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Sweeney konuşmasında “Hiçbir kıyafetim artık üzerime olmuyor. 23 beden pantolon giyerken şimdi 27 beden oldum. Göğüslerim büyüdü, kalçam inanılmaz değişti. ‘Aman Tanrım, bu ben miyim?’ dedim.” dedi.

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Ancak bu radikal dönüşümden pişman olmadığını ve fiziksel olarak kendini hiç olmadığı kadar güçlü hissettiğini de söyledi.

Mynet'in Sesi
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