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Sydney Sweeney yıkandığı sudan sabun üretiyor! Talep patladı! İkinci el piyasasına bile düştü

Euphoria dizisiyle büyük bir üne kavuşan Sydney Sweeney, şimdilerde ilginç girişimiyle gündemde. Yıkandığı sudan sabun üretip satan Sydney Sweeney talebe yetişebilmek için günde bir çok kez yıkanmaya başladı. Sweeney'in banyo suyundan yapılan sabunların fiyatı, ikinci el piyasasında 1.600 dolara (63 bin TL'ye) kadar çıktı.

Sydney Sweeney yıkandığı sudan sabun üretiyor! Talep patladı! İkinci el piyasasına bile düştü
Öznur Yaslı İkier

Ünlü olmanın en ilginç getirilenden birine, ABD'li ünlü oyuncu Sydney Sweeney imza attı. Sweeney yıkandığı sudan sabun üretip satıyor. Talep fazla olunca da Sydney Sweeney, günde bir kaç kez yıkanmaya başladı.

Sydney Sweeney, önce bir fıçının içinde yıkanıyor. Sonra da çıkıp duş alıyor. Sydney Sweeney'in fıçının içinde yıkandığı su dökülmüyor. Bir fabrikaya gönderiliyor ve o sudan sabun üretiliyor.

Sydney

Sydney Sydney, bu konuda şunları söyledi; "Hayranlarım, banyo suyumdan sabun istemeye başlayınca iki seçeneğin vardı; ya görmezden gelecektim ya da sabun yapacaktım. En güzel şekliyle tuhaf bir durum."

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TALEP PATLADI

Sydney Sweeney'in banyo suyundan yapılan sabunlar, öyle ilgi görmeye başladı ki taleplere yetişilemez hale geldi. Bu nedenle de sabunun fiyatı ikinci el piyasasında 1.600 dolara (63 bin TL'ye) kadar çıktı.

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