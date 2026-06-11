Sydney Sweeney'den Onlyfans yanıtı! Çok eleştirilmişti

28 yaşındaki oyuncu Sydney Sweeney, büyük yankı uyandıran Euphoria hikâyesi ve karakteri Cassie Howard'ın OnlyFans üzerinden içerik üreterek para kazandığı sahneler hakkında ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu, karakterinin aldığı kararların kendi düşüncelerini yansıtmadığını vurguladı.

Dizinin üçüncü sezonunda Cassie'nin OnlyFans hesabı açarak yetişkinlere yönelik içerikler üretmesi bazı izleyiciler tarafından sert şekilde eleştirilmiş ve hikâye "aşağılama ritüeli" olarak yorumlanmıştı.

Vanity Fair'e konuşan Sweeney, dizinin yaratıcısı Sam Levinson ile bu sahneler üzerine detaylı görüşmeler yaptığını anlattı. "Ben bir karakteri canlandırıyorum" diyen oyuncu, Cassie'nin tüm kararlarına katılmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Onun yaptığı her şeyi onaylıyor muyum? Ben olsam aynı seçimleri yapar mıydım? Hayır, kesinlikle yapmazdım. Ancak benim işim oyunculuk ve bu Cassie'nin hikâyesi."

Öte yandan dizinin finalinin ardından konuşan Levinson, tartışmalı sahneler nedeniyle gelen eleştirilere de yanıt verdi.

Yönetmen, başlangıçta Cassie karakteri için daha az çıplaklık içeren bir senaryo düşündüğünü ancak Sydney Sweeney'nin karakterin hikâyesine sadık kalınması gerektiğini savunduğunu söyledi.

Levinson'a göre Sweeney, "OnlyFans modeli oynuyorum. Bunu göstermeden nasıl anlatacağız?" diyerek karakterin gerçekçi şekilde işlenmesi gerektiğini dile getirdi.