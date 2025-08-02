Sydney Sweeney makyajsız haliyle gündemde! "Dekolte ve makyaj yokken..."

ABD'li ünlü oyuncu Sydney Sweeney imza attı. Sweeney'in yıkandığı sudan sabun üretmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sydney Sweeney'in banyo suyundan yapılan sabunlar, öyle ilgi gördü ki sabunun fiyatı ikinci el piyasasında 1.600 dolara (63 bin TL'ye) kadar çıktı.

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle gündeme gelen oyuncu şimdi ise makyajsız haliyle X gündeminde konuşuluyor.

Genellikle kırmızı halıda kusursuz makyajıyla dikkat çeken oyuncunun doğal hali, hayranlarının bir kısmı tarafından “doğallığın güzelliği” olarak yorumlanırken, bazı kullanıcılar ise makyajsız görüntüyü eleştirdi.

Sydney Sweeney'i gören bir kısım "Makyajsız ve dekoltesiz sıradan biri", "Pis Yedili'deki cimboma dönmüş" derken bir kısım ise "Yine de çok güzel" yorumlarında bulundu.