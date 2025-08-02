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Sydney Sweeney makyajsız haliyle gündemde! "Dekolte ve makyaj yokken..."

Hollywood’un genç yıldızlarından Sydney Sweeney, makyajsız haliyle objektiflere yakalanınca sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada güzel oyuncunun o hali çok konuşuldu.

Sydney Sweeney makyajsız haliyle gündemde! "Dekolte ve makyaj yokken..."
Kubra Akalın

ABD'li ünlü oyuncu Sydney Sweeney imza attı. Sweeney'in yıkandığı sudan sabun üretmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sydney Sweeney'in banyo suyundan yapılan sabunlar, öyle ilgi gördü ki sabunun fiyatı ikinci el piyasasında 1.600 dolara (63 bin TL'ye) kadar çıktı.

Sydney Sweeney makyajsız haliyle gündemde! "Dekolte ve makyaj yokken..." 1

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle gündeme gelen oyuncu şimdi ise makyajsız haliyle X gündeminde konuşuluyor.

Sydney Sweeney makyajsız haliyle gündemde! "Dekolte ve makyaj yokken..." 2

Genellikle kırmızı halıda kusursuz makyajıyla dikkat çeken oyuncunun doğal hali, hayranlarının bir kısmı tarafından “doğallığın güzelliği” olarak yorumlanırken, bazı kullanıcılar ise makyajsız görüntüyü eleştirdi.

Sydney Sweeney makyajsız haliyle gündemde! "Dekolte ve makyaj yokken..." 3

Sydney Sweeney'i gören bir kısım "Makyajsız ve dekoltesiz sıradan biri", "Pis Yedili'deki cimboma dönmüş" derken bir kısım ise "Yine de çok güzel" yorumlarında bulundu.

Sydney Sweeney makyajsız haliyle gündemde! "Dekolte ve makyaj yokken..." 4

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sydney sweeney
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