Tablet Reis Onurcan Güzel zorbalığa daha fazla dayanamadı! 5 ayrı yüz ameliyatı oldu

'Tablet Reis' olarak tanınan Onurcan Güzel sosyal medyada maruz kaldığı zorbalığa daha fazla dayanamadı ve peş peşe ameliyat oldu. Ameliyatlı halini paylaşan Tablet Reis son haliyle merak edildi.

Kubra Akalın

2013 yılında kutu açma videosunda hıyar çıkmasıyla viral olan 'Tablet Reis' lakaplı Onurcan Güzel son haliyle gündeme geliyordu. Tablet Reis son olarak sosyal medya paylaşımı sonrası cinsiyet geçiş ameliyatı olacağı iddialarıyla dikkat çekmişti. Ancak fenomenin burun ameliyatı olduğu ortaya çıkmıştı.

35 kilo olduğunu ifade eden Tablet Reis, zayıflığından ötürü vücudunu sevmediğini ve 'obez olmak istediği için daha önce ağladığını' söyleyerek intihar etmeye kalkıştığını ve yoğun bakıma alındığını açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Sosyal medyada sorbalığa maruz kalan Tablet Reis Onurcan Güzel daha fazla dayanamadı. Onurcan Güzel, sosyal medya zorbalığı nedeniyle 5 adet yüz ameliyatı geçirdi.

"BEN ÇİRKİNİM..."

Ameliyatlı haliyle bir video çeken Güzel “Artık beni de beğeneceksiniz” dedi. Tablet Reis paylaşımında "Yüzümün tamamını tekrardan yaptıracağım. 5 ameliyat oluyorum ve biraz acılı bir işlem olacak çünkü bilmiyorum bir cesaret edip olacağım sosyal medyada o kadar şey ki güzel olmak zorundasın ben çirkinim ve bu yüzden hiçbir zaman sevilmedim ve artık seveceksiniz hepiniz" dedi.

Ameliyat sonrası paylaşımında ise Tablet Reis Bana sürekli çirkin dediniz yetersizlik hissettirdiniz ben sanki birini sevemezmişim birinden hoşlanamazmışım gibi davrandınız ama benim de duygularım olduğu insan olduğum aklınıza gelmedi" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALARI HERKESİ ÜZMÜŞTÜ

Onurcan, daha önce açıklamasında halasının emekli maaşı ve TikTok'ta canlı yayın açarak çok az bir gelirle geçindiklerini söylemişti. Onurcan, genetik rahatsızlığı nedeniyle de çalışamadığını ifade etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Tablet reis
