Taciz iddiası gündemde! Fotoğrafçı Mesut Adlin'in mesajları ifşa oldu! Manifest grubundan jet açıklama

Son dönemin popüler müzik gruplarından Manifest'in ve birçok sanatçının fotoğraflarını çeken Mesut Adlin’in, yaşı küçük bir kişiyle yaptığı öne sürülen mesajlaşmalar sosyal medyada ifşa edildi. Tepki çeken mesajların ardından Manifest grubu, Mesut Adlin ile planlanan çekimlerini iptal ettiklerini açıkladı.

Öznur Yaslı İkier

Birçok ünlünün fotoğraflarını çeken Mesut Adlin isimli fotoğrafçının, Instagram üzerinden yaptığı bazı mesajlaşmalar sosyal medyada ifşa oldu.

Hızla yayılan mesajlarda Mesut Adlin’in yaşı küçük olan bir kişiyle ısrarlı bir şekilde konuşmaya çalıştığı iddia edildi.

MANİFEST’TEN JET AÇIKLAMA

Mesajların sosyal medyada ifşa edilmesinin ardından Manifest grubu Mesut Adlin ile olması planlanan çekimlerini iptal ettiklerini duyurdu.

Ardından Mesut Adlin’in arkadaşı olan Tolga Akış “Sektörün tümüyle bir şekilde iletişim halindeyiz ama hiç kimsenin yanlışını savunacak değiliz. Bu sektörde de tüm ülkede de değişmesi gereken çok şey var” mesajını paylaştı.

MESUT ADLİN’DEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Tüm bunların ardından Mesut Adlin de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Hakkımda yapılan paylaşımlarla ilgili olarak kendi durumumu açıklamak istiyorum. Öncelikle yaşı uygun olmayan biriyle bir iletişimim söz konusu olamaz. Bahsi geçen konuşmada da karşımdakinin yaşını öğrendiğimde iletişimi kesip, takipten çıkıyorum. Bu kişi özellikle kesilmiş ve çok daha sonraki konuşmamız sanki devamlıymış gibi eksik iletilmişim gibi yansıtılmış. Bu ciddi bir yanıltmadır.

Öne sürülen diğer iddialara dair de şunu belirtmek isterim: Hayatım boyunca kimseye rızası dışında bir ısrarım olmadı, olamaz da. Hayır cevabı aldığım hiç kimseyi asla bir şeye zorlamadım; hem kişisel hayatımda hem de ilişkilerimde sınır ve rıza konusuna her zaman özen gösterdim, bundan sonra da göstereceğim. Kadın beyanının esasının ve toplumsal hassasiyetin farkındayım. Böyle bir konuyla anılmak dahi benim için son derece üzücü ve yıpratıcı. Herkesten böyle bir konuyla gündeme geldiğim için özür dilerim.”

