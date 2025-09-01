MAGAZİN

Taciz ifşaları gündemdeydi! Ozan Güven '7 Kocalı Hürmüz' kadrosundan ayrıldı! Yerine bakın kim getirildi

Son dönemde peş peşe patlayan taciz iddialarının ardından geçmişteki taciz ve şiddet iddiaları da yeniden gündeme geldi. Ozan Güven kamuoyu baskısı nedeniyle 7 Kocalı Hürmüz Müzikali'nin kadrosundan ayrıldı. Ozan Güven yerine bakın kim getirildi...

Taciz ifşaları gündemdeydi! Ozan Güven '7 Kocalı Hürmüz' kadrosundan ayrıldı! Yerine bakın kim getirildi
Öznur Yaslı İkier

Sanat camiası son dönemde patlayan taciz ifşalarıyla sarsıldı. Ünlü isimler hakkında ortaya çıkan ifşalar büyük ses getirdi.

Taciz ifşaları gündemdeydi! Ozan Güven 7 Kocalı Hürmüz kadrosundan ayrıldı! Yerine bakın kim getirildi 1

Yeni ifşaların gündeme gelmesiyle birlikte geçmişteki taciz ve şiddet iddiaları da yeniden gündem oldu. Bu kapsamda Ozan Güven, Müjdat Gezen'in yönettiği Tiyatro TR imzalı 7 Kocalı Hürmüz Müzikali'nin kadrosundan ayrıldı.

Taciz ifşaları gündemdeydi! Ozan Güven 7 Kocalı Hürmüz kadrosundan ayrıldı! Yerine bakın kim getirildi 2

YERİNE BAKIN KİM GETİRİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sadık Şendil'in yazdığı oyunun kadrosundan kamuoyu baskısı nedeniyle ayrılan Ozan Güven’in yerine başarılı oyuncu Sarp Bozkurt geldi.

Taciz ifşaları gündemdeydi! Ozan Güven 7 Kocalı Hürmüz kadrosundan ayrıldı! Yerine bakın kim getirildi 3

Koreografisini Anadolu Ateşi’nin yaptığı, Dekor Tasarımı Barış Dinçel’e ait olan müzikalde Ozan Güven’in ayrılmak zorunda kalmasına tepki göstererek projeden ayrılan Günay Karacaoğlu’nun yerine ise Şeyla Halis katıldı.

Taciz ifşaları gündemdeydi! Ozan Güven 7 Kocalı Hürmüz kadrosundan ayrıldı! Yerine bakın kim getirildi 4

