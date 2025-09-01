Taciz ifşaları gündemdeydi! Ozan Güven '7 Kocalı Hürmüz' kadrosundan ayrıldı! Yerine bakın kim getirildi

Sanat camiası son dönemde patlayan taciz ifşalarıyla sarsıldı. Ünlü isimler hakkında ortaya çıkan ifşalar büyük ses getirdi.

Yeni ifşaların gündeme gelmesiyle birlikte geçmişteki taciz ve şiddet iddiaları da yeniden gündem oldu. Bu kapsamda Ozan Güven, Müjdat Gezen'in yönettiği Tiyatro TR imzalı 7 Kocalı Hürmüz Müzikali'nin kadrosundan ayrıldı.

YERİNE BAKIN KİM GETİRİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sadık Şendil'in yazdığı oyunun kadrosundan kamuoyu baskısı nedeniyle ayrılan Ozan Güven’in yerine başarılı oyuncu Sarp Bozkurt geldi.

Koreografisini Anadolu Ateşi’nin yaptığı, Dekor Tasarımı Barış Dinçel’e ait olan müzikalde Ozan Güven’in ayrılmak zorunda kalmasına tepki göstererek projeden ayrılan Günay Karacaoğlu’nun yerine ise Şeyla Halis katıldı.