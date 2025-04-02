Volkan Konak aylar önce mezara yatıp şarkılar söylemiş, ağlamış! Vasiyetini orada vermiş! 'Buraya gömün beni'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

58 yaşında hayata veda eden Kuzeyin Oğlu lakaplı sanatçı bugün memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlanacak. Ünlü sanatçı için dün İstanbul’da cenaze töreni gerçekleştirildi.

Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde gerçekleştirilen cenaze töreninde izdiham yaşandı. Volkan Konak’ın kızı Şimal Konak, cenaze töreninde dayanamayarak fenalaştı.

VASİYETİNİ BÖYLE VERMİŞ

Ünlü sanatçının cenazesi, baba ocağı Trabzon’un Maçka ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'nde toprağa verilecek. Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarını ziyaret eden Konak'ın babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladığı ve eşi, ablası ve kuzenine mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeyi vasiyet ettiği öğrenildi.

'BENİ CEVİZ AĞACININ ALTINA GÖMÜN'

Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Volkan Konak’ın geçtiğimiz aylarda mezara gelerek vasiyetini verdiğini dile getirdi ve "2-3 ay önce geldi. Gece saat 2’lerde beni çağırdılar. Ablası, eşi, kuzeni ile beraber mezara gittik. Orada babasının mezarına yattı, şarkı söyledi ve ağladı. 'Beni ceviz ağacının altına gömün' dedi. 'Vasiyetimdir, beni buraya gömün' dedi.

Ben de 'Volkan ağabey sırayla gidiyor, olmaz, uzak kalıyor' dedim. 'Ben hesapladım, benim öleceğim zaman buraya geliyor' dedi. Onu söyledikten sonra kimse ölmedi. Böyle olunca ablası, eşi ve kuzeni ile mezar yerini belirledik. Ceviz ağacının altında oturduğumuz bank vardı, orayı açtık. Babasının mezarına yatıp şarkılar söylemişti. Gün ağarana kadar oradaydık" ifadelerini kullandı.