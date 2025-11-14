MAGAZİN

Tan Taşçı konserlerine neden ara verdi? Açıklaması dikkat çekti

Şarkıcı Tan Taşçı konserlerine ara verdiğini açıkladı. Şarkıcı Tan, konser vermeme nedenini 'X' hesabından uzun bir mesajla açıkladı.

Tan Taşçı konserlerine neden ara verdi? Açıklaması dikkat çekti

'Ağla ağla', 'Benim gibi olmayacak', 'Rica ederim' gibi şarkılarla şöhreti yakalayan Tan Taşçı, İstanbul'dan ayrılıp Bodrum'a yerleşmişti. "Bazı insanlar şehir insanı bazı insanlar benim gibi kırsal insanı" diyen şarkıcı bir süredir gözlerden uzak yaşıyor.

Tan Taşçı son olarak konserlerine de ara verdi. "Son günlerde sevenlerimiz tarafından merak edilen ve magazine de konu olan ‘’Konser Yapmama’’ mevzusuyla ilgili" diyerek Tan şunları söyledi:

"Sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Şarkıları sevilen, albümleri dinlenen ve sahnelerde karşılığı olan bir sanatçı birkaç sene konser yapmamayı seçtiğinde, günümüz dünyasında bu durum insanlara ya delilik ya da hastalık gibi gelebilir. Oysa sanatçılık ile tüccarlık arasındaki çizgi çok incedir. Sanatla uğraşan her insanın vazifesi, sırtına çuvalı yükleyip şehir şehir dolaşıp para toplamak ya da halktan edindiği zenginlikle magazinlerde boy göstermek değildir. Zira ticari yeteneği olan herkes, sanatı kullanmadan da para kazanabilir.

Sanatçının topluma faydası olabilmesi için önce ruhunun zengin, aklının ve zihninin özgür olması gerekir. Bence ancak o zaman gerçek mucizeler başarılabilir. Ben hem sizler hem de kendim için her şeyin en iyisini istiyorum; fakat hiçbir şeyin fazlasında gözüm yok. Sağlığım da keyfim de yerinde. Bahar aylarında yapacağım konserlerde, yeni şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Yepyeni bir Tan olarak karşınıza çıkmak için gün sayıyorum...''

