Taner Ölmez'den yıllar sonra Medcezir bombası: Serenay Sarıkaya ile...

2013-2015 yılları arasında Star TV’de yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen Medcezir dizisi, o dönemin en çok izlenen ve en çok konuşulan yapımlarından biriydi. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un başrollerini paylaştığı bu dizi, sadece büyük bir hayran kitlesi kazanmakla kalmadı, aynı zamanda reyting rekorları kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Dizide Mert Asım karakterini canlandıran Taner Ölmez, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programında heyecan verici bir açıklama yaptı. Ölmez, Medcezir’in yeniden çekilmesi için Serenay Sarıkaya ile görüştüğünü söyledi.

**MEDCEZİR DİZİSİ YENİDEN ÇEKİLECEK Mİ?"

Taner Ölmez ''Geçen yıl Ece Yörenç ve Serenay Sarıkaya ile karşılaştım. Medcezir'i yeniden çekelim dedim. Ben varım, Çağatay Ulusoy ve Barış Falay ile de konuşuruz dedim onlara. Ben böyle bir şeyin içinde olmayı çok isterim, olursa bir gün olur." dedi.



Başarılı oyuncu "Yıllar sonrası diye karakterler kurgulanabilir çok isterim. Ben fitili ateşledim" ifadelerini kullandı.