Tarık Mengüç sır gibi sakladığı kızı Sevde'yi paylaştı! ''Annesinin kopyası''

2004 yılında çıkardığı 'Şak Şuka' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Tarık Mengüç, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Roman müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı, yıllar içinde hem sahne performansları hem de şarkılarıyla adından söz ettirmeyi sürdürdü.

Müzik kariyerinin yanı sıra aile yaşantısını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Mengüç, bu kez kızı Sevde ile gündeme geldi.

Uzun yıllardır Funda Mengüç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk babası olan ünlü isim, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Mengüç, eşi Funda Mengüç ile kızıyla pozlarını paylaşıp sevgisini şu sözlerle dile getirdi:

“1 Nisan bahar ile gelen kızım. Kalbinde tomurcuk çiçekleri açan, doğayı seven, doğadaki her canlıyı koruyan, merhametli canım kızım... Yaşadığım sürece arkanda dağ olacağım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın.”

YORUM YAĞDI

Tarık Mengüç'ün eşi ve kızıyla yaptığı paylaşımlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü ismin kızı Sevde annesine benzetildi. Sosyal medyada; 'Annesinin kopyası', 'Aynı annesi' gibi yorumlar yapıldı.