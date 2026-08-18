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Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu çıktı! Gözyaşlarını tutamadı

Bağırsağında kitle tespit edilen Tarık Mengüç'ün patoloji sonuçları belli oldu. Sonuçları temiz çıkan ünlü şarkıcı, gözyaşlarını tutamadı.

Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu çıktı! Gözyaşlarını tutamadı
Öznur Yaslı İkier

2004'te çıkardığı 'Şakşuka' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Tarık Mengüç, sevenlerini endişelendirmişti. Hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki şarkıcının bağırsağında kitle tespit edilmişti.

Eşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Funda Mengüç, "Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı. Doktorlarımız gereken müdahaleyi yaptı, şimdi tek duamız patolojiden güzel haber almak...

Tarık Mengüç ün patoloji sonucu çıktı! Gözyaşlarını tutamadı 1

İnsan böyle anlarda ne yapacağını şaşırıyor, sadece donup kalıyor. Ama ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve güzel kalbi bugün onun duası oldu. Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi. Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda 'temiz' haberini almak. Allah'ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla" demişti.

Tarık Mengüç ün patoloji sonucu çıktı! Gözyaşlarını tutamadı 2

'TEMİZ ÇIKTI'
Tarık Mengüç'ün patoloji sonuçları belli oldu. Funda Mengüç, "Şükürler olsun raporumuz temiz çıktı. Hiç kanser hücresi yok" derken, ünlü şarkıcı da sevinç gözyaşlarına boğularak, "Allah'ım sana şükürler olsun" ifadesini kullandı.

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Tarık Mengüç
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