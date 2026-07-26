Feyza Civelek’in kardeşi Ömer Nadir Civelek Anne Yarısı dizisine dahil oldu

NTC Medya’nın NOW için çekeceği “Anne Yarısı” dizisinin okuma provası bu hafta yapılacak. 1 Ağustos’ta İzmir sahneleriyle başlayacak olan dizinin çekimleri Kapadokya’da yapılacak.

Cihangir Ceyhan (Ali) ile Burcu Özberk’i (Zeynep) buluşturan ve Semih Bağcı’nın yöneteceği dizinin ekibine son olarak Ömer Nadir Civelek katıldı.

FEYZA CİVELEK'İN KARDEŞİ KADRODA

Ablası Feyza Civelek’in izinden giderek oyunculuğu seçen Civelek, “Anne Yarısı”nda Özcan rolüne hayat verecek ve Ali’nin (Cihangir Ceyhan) halası Altın’ın (Selen Uçer) küçük oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak.

Dizinin senaristleri arasında Kızılcık Şerbeti senaristlerindne Melis Civelek de var. Civelek Feyza ve Ömer Nadir'in annesi...