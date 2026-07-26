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Şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı! Veresiye borçlarını kapamıştı

Şarkıcı Çelik Erişçi, şehir şehir dolaşarak bakkal ve eczanelerdeki veresiye borçlarını kapatmasıyla son dönemde gündeme geliyordu. Çelik şimdi de balık pazarında banyo lifi satarken görüntülendi.

Şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı! Veresiye borçlarını kapamıştı

Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi’nin son dönemde başlattığı yardım hareketi sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Özellikle deprem bölgeleri başta olmak üzere farklı şehirlerde bakkal ve eczaneleri ziyaret eden sanatçı, veresiye defterlerindeki borçları ödeyerek ihtiyaç sahiplerine destek oluyordu.

Şarkıcı Çelik balık pazarında banyo lifi sattı! Veresiye borçlarını kapamıştı 1

Çelik son olarak da balık pazarında banyo lifi satarken görüntülendi. O anları paylaşan şarkıcı Çelik şu yorumda bulundu:

"Sizce neden? Yorumlarınızı tek tek okumak isterim. Doğrusuysa şu; bazı insanlarım var benim. Bir teyzem, bir amcam, bir kardeş… Her zaman maddi değildir paylaşmak, bazen yanında olmaktır. Yanında durmaktır. İmkan ve fırsatım olduğunda o insanlarımın yanında dururum. Sadece yanında duruyor oluşum, varlığım bile bir destektir o insanıma. Yalnız hissetmez artık kendini. E biraz da satış olur tabi."

Şarkıcı Çelik'i fark eden vatandaşlar tezgaha ilgi göstererek alışveriş de yaptı.

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