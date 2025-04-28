Tarkan'ı zor gününde bırakmadı! Sahneden Reynmen'e seslendi: Çok vefalı, hayırlı bir arkadaş, bir kardeş o!

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan daha sonra turnesine devam etmek için yurt dışına döndü.

Annesinin vefatı sonrası Avrupa turnesine devam eden Tarkan, Stuttgart'ta sevenleriyle buluştu. Barkovizyonda annesi Neşe Tevetoğlu'nun fotoğrafına yer veren ve Uzun İnce Bir Yoldayım'ı söyleyen Tarkan, hüngür hüngür ağladı.

Konserden kareleri takipçileriyle paylaşan Tarkan, açıklamasında "Acım acınız, gözyaşım gözyaşınız oldu dün gece. Beni bağrınıza basıp sarmaladınız sevginizle... Benim için zor ama çok anlamlı ve özel bir geceydi. Sizlere en ihtiyacımın olduğu bu zamanımda bana ne güzel destek ve teselli oldunuz. Hiç unutmayacağım. İyi günde kötü günde el ele... Çok teşekkürler canlarım. Çok teşekkürler sevgili Stuttgart" ifadelerini kullandı.

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Tarkan'ın konserinde dikkat çeken bir isim vardı. Reynmen Tarkan'ı yalnız bırakmayarak konserde yer aldı.

Tarkan sahneden Reynmen'e seslenerek şunları söyledi:

"Canım, nam-ı değer Reynmen ama benim Yusuf'um. Çok seviyorum onu. Çok vefalı, hayırlı bir arkadaş, bir kardeş o. Bir alkış alalım kardeşime."