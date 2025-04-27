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Tarkan annesinin ölümünden kısa süre sonra konsere çıktı! Gözyaşlarını tutamadı

Tarkan'ın 68 yaşındaki annesi Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan 2025 günü kalp krizinden hayatını kaybetmişti. Avrupa turnesi konserlerine devam etmek zorunda olan Tarkan annesinin ölümünden sonra konser aldığı sahnede gözyaşlarını tutamadı. Tarkan'a sahnede ağladığı anlarda destek yağdı.

Tarkan annesinin ölümünden kısa süre sonra konsere çıktı! Gözyaşlarını tutamadı
Kubra Akalın

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan'da İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Annesini gözyaşlarıyla toprağa veren Tarkan turnesini yarıda keserek hemen İstanbul'a gelmişti. Gözyaşları içinde annesi veda eden Tarkan kısa süre sonra ise şu paylaşımda bulundu:

"ANNE KAYBI İÇTE YANAN HAR BİR ATEŞ"

"Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun."

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Avrupa turnesine devam etmek zorunda olan Tarkan annesinin ölümünden sonra çıktığı ilk konserde gözyaşlarını tutamadı.
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Tarkan, Stuttgart sahnesini annesinin en sevdiği türküyle açtı, o anlarda ağlayarak konuşmakta ve şarkıyı okumakta zorlanan şarkıcıya destek mesajı yağdı.

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