Tarkan İstanbul'da konserlere mi başlıyor? "Özledim bilesiniz" demişti

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarına seslenen Tarkan, “Merhaba canlarım; Aklımda, kalbimdesiniz. Özledim bilesiniz. Ha bu arada, güzellikler de yolda. Coming soon…” sözleriyle sahneye dönüşünün ipucunu vermişti.

Bu mesaj, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyada gündem olmuştu.

Pop Bizde’nin haberine göre Tarkan, yeni yılın ilk ayından itibaren İstanbul Volkswagen Arena’da düzenli konser serisine başlıyor.

Tek bir konser yerine uzun soluklu bir performans dizisi planlayan ünlü sanatçı, aylar öncesinden ekibiyle hazırlıklara başladı. Konserlerin resmi takviminin ise önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.