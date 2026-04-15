Taşacak Bu Deniz 25. bölüm 2. fragman geldi! ''Zalime engel olmazsan zulmü artar''

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı TRT1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz son olarak 24. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yeni bölümü için geri sayım başlamışken 25. bölüm 2. fragman yayınlandı.

Taşacak Bu Deniz 25. bölüm fragmanına Oruç Furtuna'nın sahneleri damga vurdu.

Burak Yörük'ün hayat verdiği Oruç Furtuna'nın ''Zalime engel olmazsan zulmü artar'' sözleri dikkat çekti.

Oruç'un intikamı çok acı!



Koçari’de Esme’nin Şerif’ten boşanması kutlanırken Şerif Koçariler için kıyameti başlatır. Koçarilerin Rusya’daki soğuk hava deposunu patlatır ve Koçari Köyü’nün suyunu zehirler. Adil’i Rusya’daki ölüm tuzağına çekerken Esme’yi çok uzaklara kaçırmanın hazırlığını yapar. Esme ile Adil ise birbirlerini sadece sevmek değil anlayarak sevmek konusunda büyük adımlar atarken Şerif’i hapse attırmaya da iyice yaklaşırlar.

Esme, Zarife’nin de çocuk satma işinde olduğunu öğrenir. Eleni, gizlice kendi DNA testini yapmaya karar verir. Bir yandan da Oruç’a gerçekleri söyletmek için planlar yapar ve onu sarsmaya başlar. Oruç duygularını alt üst eden bu planlara direnmekte zorlanır.

Yayla evinde, Fadime İso’ya ruhunu ve korkularını en açık hâliyle paylaşır. Bu paylaşım ikisini birbirlerine çok yaklaştırır. Fadime, İso’nun çocukken hep çizdiği uçan atmaca resmini görür. Ama aynı anda Adil ve Oruç da Rusya’daki ölüm tuzağında aynı uçan atmaca ile karşılaşırlar! Adil, Esme ve Eleni Şerif’in başlattığı kıyametle savaşırlarken, Koçarilerin kökünü kurutmaya yemin eden Şerif’in bilmediği bir şey vardır. Sadece Koçariler değil kendinden insanlar da zehirlenmiştir. Şimdi hem Esme, hem İso hem de Oruç ölümün kıyısındadırlar.