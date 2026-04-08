MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Taşacak Bu Deniz 24. bölümden kareler geldi! Atmaca detayı dikkat çekti

Taşacak Bu Deniz'in 24. bölümünden yayınlanan sahneler, izleyicilerin merakını artırdı. Özellikle Atmaca detayı seyircinin dikkatini çekti. Sosyal medyada yorumlara gecikmedi.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı TRT1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz 24. bölümünden kareler yayınlandı. Diziyi merakla bekleyen seyirciler özet sonrasında 'atmaca' detayına takıldı.

Sosyal medyada "Oha atmacanın İso'yla alakası ne?", "İso atmacayı kim için çizmiş?", "atmaca travmam oldu" yorumları yapıldı.

TAŞACAK BU DENİZ 24. BÖLÜM ÖZETİ

Koçari’de Esme’nin Şerif’ten boşanması kutlanırken Şerif Koçariler için kıyameti başlatır. Koçarilerin Rusya’daki soğuk hava deposunu patlatır ve Koçari Köyü’nün suyunu zehirler.

Adil’i Rusya’daki ölüm tuzağına çekerken Esme’yi çok uzaklara kaçırmanın hazırlığını yapar.

Esme ile Adil ise birbirlerini sadece sevmek değil anlayarak sevmek konusunda büyük adımlar atarken Şerif’i hapse attırmaya da iyice yaklaşırlar.

Esme, Zarife’nin de çocuk satma işinde olduğunu öğrenir. Eleni, gizlice kendi DNA testini yapmaya karar verir.

Bir yandan da Oruç’a gerçekleri söyletmek için planlar yapar ve onu sarsmaya başlar. Oruç duygularını alt üst eden bu planlara direnmekte zorlanır.

Yayla evinde, Fadime İso’ya ruhunu ve korkularını en açık hâliyle paylaşır. Bu paylaşım ikisini birbirlerine çok yaklaştırır. Fadime, İso’nun çocukken hep çizdiği uçan atmaca resmini görür. Ama aynı anda Adil ve Oruç da Rusya’daki ölüm tuzağında aynı uçan atmaca ile karşılaşırlar!

Adil, Esme ve Eleni Şerif’in başlattığı kıyametle savaşırlarken, Koçarilerin kökünü kurutmaya yemin eden Şerif’in bilmediği bir şey vardır. Sadece Koçariler değil kendinden insanlar da zehirlenmiştir. Şimdi hem Esme, hem İso hem de Oruç ölümün kıyısındadırlar

Anahtar Kelimeler:
Taşacak Bu Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.