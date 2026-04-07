Taşacak Bu Deniz 24. bölüm 2. fragman izle! Fatih Furtuna geliyor

Her cuma akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Taşacak Bu Deniz dizisinin 24. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı fenomen dizide yine yer yerinden oynayacak.

Taşacak Bu Deniz 24. bölüm 2. fragmanda yer alan sahnede, Furtunalılar ile Koçari ailesi arasındaki gerilim sırasında bir pikapın gelişiyle Oruç’un “Fatih Furtuna” demesi dikkat çekti

Taşacak Bu Deniz dizisinde Zarife Furtuna'nın geçtiğimiz bölümlerde '3 çocuğumun üzerine yemin ederim' sözlerinin üzerine Oruç ve İso dışında bir çocuğu daha olduğu izleyiciye aktarılmıştı. Bu gelişme, diziye yeni ve güçlü bir karakterin dahil olabileceği yorumlarına neden oldu.

Taşacak Bu Deniz dizisi takipçileri Fatih Furtuna'nın kim olacağını merak ediyor. Bu karakterin dizideki tüm dengeleri değiştireceği de konuşuluyor.