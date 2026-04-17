Taşacak Bu Deniz yayınlanacak mı, bu akşam var mı? Fragmanlar silindi

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından ekranlardaki şiddet içerikleri yeniden tartışma konusu olurken, fenomen dizilere yönelik tepkiler de büyüyor. Son olarak gözler 17 Nisan akşamı ekrana gelecek TRT 1’in iddialı dizisi Taşacak Bu Deniz’e çevirdi. Herkesin merak ettiği soru: Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu?

Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümü için henüz resmi açıklama gelmedi. Ancak iddialar hem ülke gündemi hem de yeterli reklam toplanamadığı için yeni bölümün erteleneceği yönünde.

TRT1'in yayın akışında Taşacak Bu Deniz dizisi duruyor ancak dizinin sosyal medya hesaplarında fragman ya da kısa tanıtımlar durdu. Ayrıca fragmanların bazıları da sosyal medya hesaplarından silinince seyirci "Neden sildiniz?", "Neler oluyor?" yorumlarında bulundu.