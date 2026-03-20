Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu? Taşacak Bu Deniz 22. yeni bölüm ne zaman?

Her cuma akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Taşacak Bu Deniz dizisinin 22. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı fenomen dizide bu hafta bir değişiklik yaşandı. Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü ertelendi.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Taşacak Bu Deniz 20 Mart akşamı tekrar bölümü ile TRT 1 ekranlarında olacak. Heyecanla beklenen dizinin 22. bölümü, bir haftalık bayram arasının ardından 27 Mart'ta kendi saatinde izleyicisinin karşısında olacak.

TAŞACAK BU DENİZ 22. BÖLÜM FRAGMANI

“Haydi boşan gel.”



Taşacak Bu Deniz 22. bölüm 2. fragmanı yayında! 📺#TaşacakBuDeniz yeni bölümüyle 27 Mart 20.00’de @trt1'de! pic.twitter.com/e9J2JICqm8 — Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) March 18, 2026

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Gezep, Eleni’nin Adil ve Esme’nin kızı olduğunu öğrendiğinde büyük bir sevinç yaşar, Karadeniz’e sığamaz. Ama Esme ve İlve’nin bu sırrı uzun zamandır sakladıklarını anladığında deliye döner. Esme ile Gezep büyük bir yüzleşme yaşarlar. Esme’nin ondan istediği görevi öğrendiğinde ise şok olur.

Adil’in Eyüphan’ı Koçari’den kovması ve ceza kesme hakkını İso’ya vermesi iki düşman köyde büyük huzursuzluğa yol açar. Şerif’in kışkırttığı büyük kaosta, Oruç’un reisliği sınanır. Şimdi kan hakkı Furtunalılarındır ve Oruç düşmanlığı harlamayacak bir çözüm bulmak zorundadır. Bu süreçte, Eleni ile Oruç’un bağı daha da güçlenir.

İso ile Fadime ise Eyüphan olayının çıkarttığı kriz yüzünden ilk defa ne kadar derin bir düşmanlığın çocukları olduklarıyla yüzleşirler. Bu yüzleşme ikisini de derinden sarsar. Adil’in keçileri köylüler tarafından serbest bırakılır ve ağılları boşaltılır. Ama Şerif’ten korumak istediği Esme’yi yanından hiç ayırmaz.

Ancak Esme, Adil’e olan kırgınlığını aşamaz. Hicran’ın Eleni’yi Esme’den çalmak istemesi, Esme’yi sonuçları herkesi sarsacak bir krizin eşiğine getirir.