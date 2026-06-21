Taşacak Bu Deniz'de bir ayrılık daha: Gerçek Alnıaçık diziye veda etti

Sezon finali yapan Taşacak Bu Deniz'de ayrılık haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Dizide "Gezep" karakterine hayat veren Onur Dilber'in sürpriz vedasının ardından, sevilen oyunculardan birinin daha projeden ayrıldığı ortaya çıktı.

Onur Dilber, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Taşacak Bu Deniz seyircisine teşekkürler. Ne yazık ki yarım kalan bir Gezep hikayesi var ama sağlık olsun. Geç de olsa hak yerini bulsun. Amin" ifadelerini kullanmıştı.

GERÇEK ALNIAÇIK NEDEN AYRILDI?

Dilber'in ayrılığının ardından dizinin Melina Miryano karakterine hayat veren Gerçek Alnıaçık da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla projeden ayrıldığını duyurdu.

Başarılı oyuncu veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Melina Miryano... 9 bölüm olarak başlayan hikâyemiz ara ara da olsa sezon sonuna kadar devam etti. Bu yolculukta tanıştığım OGM ve şahane TDB ekibi, çalışması çok keyifli harika yönetmenlerimiz, her biri birbirinden yetenekli oyuncu arkadaşlarım, kanalımız ve tabii ki siz TDB seyircisi; hepinize teşekkür ediyorum. Yine yeni bir macerada buluşuncaya dek, şimdilik hoşçakalın."