Taşacak Bu Deniz'de şaşırtan veda! Kimse bunu beklemiyordu

TRT1'in cuma akşamlarına damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz'de şaşırtan bir veda yaşandı. Taşacak Bu Deniz dizisinde Şükriye karakterine hayat veren Ulviye Karaca paylaşımıyla dikkat çekti.

Taşacak Bu Deniz'de şaşırtan veda! Kimse bunu beklemiyordu

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman ve Burak Yörük gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı günden beri reytinglerde zirveye yerleşmeyi başardı.

Dizinin başrollerinden Deniz Baysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13. bölümün çok daha sürprizli ve heyecanlı olacağını belirtmişti.

Ulaş Tuna Astepe ise, dizinin başarısının sırrının, karakterlerin gerçekçiliği ve olay örgüsünün akıcılığı olduğunu ifade etti.

SEYİRCİ ANLAM VEREMEDİ

Bu açıklamalardan kısa süre sonra dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Şükriye karakterine hayat veren Ulviye Karaca, yapımdan ayrılacağını sosyal medyadan duyurdu.

Karaca, “Hoşçakal Şükriye” notuyla yaptığı paylaşımda karakterine veda etti ve diziden ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medyada seyirciler bu ayrılığa anlam veremezken yapımdan bir açıklama beklediklerini de vurguladı.

