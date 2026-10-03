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Taşacak Bu Deniz'den apar topar çıkartılmıştı! Gözler onu aradı

TRT ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonu oldukça heyecanlı başladı. Her sahnesi büyük ses getiren dizinin 33. bölümünden de ilk tanıtım geldi. Fenomen dizinin takipçileri ise tek bir ismi aradı...

Taşacak Bu Deniz'den apar topar çıkartılmıştı! Gözler onu aradı
Öznur Yaslı İkier

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz dün akşam 32. bölümüyle yeni sezona merhaba dedi. Her sahnesi büyük beğeni toplayan dizi izleyicisinden tam not almayı başardı.

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün ardından 33. bölümden ilk tanıtım geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında gözler tek bir ismi aradı.

Taşacak Bu Deniz den apar topar çıkartılmıştı! Gözler onu aradı 1

Geçen sezon dizide “Gezep” rolüne hayat veren Onur Dilber proje sezon finalindeyken apar topar projeden çıkartılmıştı. Gezep'in ani vedası seyircisini üzmüştü.

**TAŞACAK BU DENİZ 33. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

GÖZLER ONU ARADI
Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonun başlamasıyla birlikte; 'Gözüm hep Gezep'i aradı', 'Gezep yok dizide sanki eski tadı kalmamış', 'Sanki eksik ya dizi böyle beklentimi karşılamıyor', 'Eyüphan bile var ama Gezep yok', 'Gezep geri gelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Taşacak Bu Deniz
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