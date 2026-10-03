Taşacak Bu Deniz'den apar topar çıkartılmıştı! Gözler onu aradı

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz dün akşam 32. bölümüyle yeni sezona merhaba dedi. Her sahnesi büyük beğeni toplayan dizi izleyicisinden tam not almayı başardı.

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman'ın başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün ardından 33. bölümden ilk tanıtım geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında gözler tek bir ismi aradı.

Geçen sezon dizide “Gezep” rolüne hayat veren Onur Dilber proje sezon finalindeyken apar topar projeden çıkartılmıştı. Gezep'in ani vedası seyircisini üzmüştü.

**TAŞACAK BU DENİZ 33. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

Eleni parçaları birleştirdi, Aleyna sahneye çıktı!💥



Taşacak Bu Deniz 33. bölüm 1. fragmanı yayında.



Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle cuma 20.00'de TRT 1 ekranlarında. pic.twitter.com/aaIGTqAysn — Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) October 2, 2026

GÖZLER ONU ARADI

Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonun başlamasıyla birlikte; 'Gözüm hep Gezep'i aradı', 'Gezep yok dizide sanki eski tadı kalmamış', 'Sanki eksik ya dizi böyle beklentimi karşılamıyor', 'Eyüphan bile var ama Gezep yok', 'Gezep geri gelsin' gibi yorumlar yapıldı.