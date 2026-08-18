Taşacak Bu Deniz'den apar topar çıkartılmıştı! Onur Dilber rakip kanalla anlaştı

Onur Dilber geçen sezon sonunda “Gezep” rolüne hayat verdiği “Taşacak Bu Deniz” dizisinden apar topar ayrılmıştı. Dilber’in yeni dizi projesi belli oldu.

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk ve Erdal Özyağcılar’ı buluşturan “Hamal” dizisiyle anlaşmaya vardı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atv ekranlarında yayınlanacak olan dizide Onur Dilber, “Mıhçı Hasan” karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Özgün hikayesi Oktay Kaynarca imzası taşıyan, sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizinin senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban yazıyor.

HAMAL KONUSU NE?

İntikam, aşk ve hesaplaşmaların iç içe geçtiği sürükleyici atmosferiyle dikkat çekecek "Hamal", yeni sezonda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

HAMAL OYUNCU KADROSU:

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Zeynep Kankonde (Varmısın Adile), Hakan Karsak (Bülbül Yusuf), Taylan Meydan (Ünlü Ünal) ve İpek Erdem (Afet) yer alıyor.