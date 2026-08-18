MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Taşacak Bu Deniz'den apar topar çıkartılmıştı! Onur Dilber rakip kanalla anlaştı

Sezon finali yapan Taşacak Bu Deniz'in başarılı oyuncularından Onur Dilber tatildeyken kadrodan çıkarıldığını öğrenmişti. Onur Dilber kararını verdi ve yeni sezon için rakip kanalla anlaştı.

Taşacak Bu Deniz'den apar topar çıkartılmıştı! Onur Dilber rakip kanalla anlaştı
Öznur Yaslı İkier

Onur Dilber geçen sezon sonunda “Gezep” rolüne hayat verdiği “Taşacak Bu Deniz” dizisinden apar topar ayrılmıştı. Dilber’in yeni dizi projesi belli oldu.

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk ve Erdal Özyağcılar’ı buluşturan “Hamal” dizisiyle anlaşmaya vardı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atv ekranlarında yayınlanacak olan dizide Onur Dilber, “Mıhçı Hasan” karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Taşacak Bu Deniz den apar topar çıkartılmıştı! Onur Dilber rakip kanalla anlaştı 1

Özgün hikayesi Oktay Kaynarca imzası taşıyan, sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizinin senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban yazıyor.

HAMAL KONUSU NE?
İntikam, aşk ve hesaplaşmaların iç içe geçtiği sürükleyici atmosferiyle dikkat çekecek "Hamal", yeni sezonda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

HAMAL OYUNCU KADROSU:
Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Zeynep Kankonde (Varmısın Adile), Hakan Karsak (Bülbül Yusuf), Taylan Meydan (Ünlü Ünal) ve İpek Erdem (Afet) yer alıyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşka geldi! Sevgilisine doyamadı Aşka geldi! Sevgilisine doyamadı
Patoloji sonucu çıktı! Gözyaşlarını tutamadıPatoloji sonucu çıktı! Gözyaşlarını tutamadı

Anahtar Kelimeler:
Taşacak Bu Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'a kötü haber! "En düşük seviyeye geriledi"

Trump'a kötü haber! "En düşük seviyeye geriledi"

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Lyon maçında olacaklar mı? Ederson ve Lukaku açıklaması

Lyon maçında olacaklar mı? Ederson ve Lukaku açıklaması

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.