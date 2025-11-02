Taşacak Bu Deniz dizisinin Fadime’si Zeynep Atılgan kaç yaşında? Pozlarına beğeni yağdı

Sezona iddialı bir giriş yapan ve reytinglerde zirveyi gören Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncuları da merak ediliyor. Adil Koçari ve Esme Furtuna'nın hikayesinin yanında yan roller de büyük beğeni topluyor.

Özellikle son günlerde Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman adından söz ettiriyordu. Genç oyuncu sosyal medyada bir anda popüler olunca takipçi sayısı da uçmuştu. Şimdi ise Eleni ile sahneleri olan Fadime rolüne hayat veren Zeynep Atılgan gündemde.

Ulaş Tuna Aslantepe, Deniz Baysal, Burak Yörük, Ava Yaman gibi oyuncuların rol aldığı Taşacak Bu Deniz'de Fadime rolündeki Zeynep Atılgan kimdir, kaç yaşında, nereli?

ZEYNEP ATILGAN YAŞI

Zeynep Atılgan 2002 yılında dünyaya geldi. Genç yaşında oyunculuk kariyerine başlayan Zeynep Atılgan, Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümü’nde eğitim aldı.

Yargı dizisi Parla rolüyle büyük popülerlik kazanan Atılgan şu anda da Taşacak Bu Deniz dizisiyle sosyal medyada konuşuluyor.