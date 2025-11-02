MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Taşacak Bu Deniz dizisinin Fadime’si Zeynep Atılgan kaç yaşında? Pozlarına beğeni yağdı

Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncuları sosyal medyada konuşuluyor. Esme karakterinden sonrası dizide Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan gündeme geldi. Zeynep Atılgan yaşı da merak ediliyor!

Taşacak Bu Deniz dizisinin Fadime’si Zeynep Atılgan kaç yaşında? Pozlarına beğeni yağdı
Kubra Akalın

Sezona iddialı bir giriş yapan ve reytinglerde zirveyi gören Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncuları da merak ediliyor. Adil Koçari ve Esme Furtuna'nın hikayesinin yanında yan roller de büyük beğeni topluyor.

Taşacak Bu Deniz dizisinin Fadime’si Zeynep Atılgan kaç yaşında? Pozlarına beğeni yağdı 1

Özellikle son günlerde Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman adından söz ettiriyordu. Genç oyuncu sosyal medyada bir anda popüler olunca takipçi sayısı da uçmuştu. Şimdi ise Eleni ile sahneleri olan Fadime rolüne hayat veren Zeynep Atılgan gündemde.

Taşacak Bu Deniz dizisinin Fadime’si Zeynep Atılgan kaç yaşında? Pozlarına beğeni yağdı 2

Ulaş Tuna Aslantepe, Deniz Baysal, Burak Yörük, Ava Yaman gibi oyuncuların rol aldığı Taşacak Bu Deniz'de Fadime rolündeki Zeynep Atılgan kimdir, kaç yaşında, nereli?

ZEYNEP ATILGAN YAŞI

Zeynep Atılgan 2002 yılında dünyaya geldi. Genç yaşında oyunculuk kariyerine başlayan Zeynep Atılgan, Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümü’nde eğitim aldı.

Taşacak Bu Deniz dizisinin Fadime’si Zeynep Atılgan kaç yaşında? Pozlarına beğeni yağdı 3

Yargı dizisi Parla rolüyle büyük popülerlik kazanan Atılgan şu anda da Taşacak Bu Deniz dizisiyle sosyal medyada konuşuluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sette 'zorbalık ve taciz' krizi! Şoke eden iddiaSette 'zorbalık ve taciz' krizi! Şoke eden iddia
Okan Bayülgen'in bu sözleri tepki çekti: "Sevişecek insan kalmadı!"Okan Bayülgen'in bu sözleri tepki çekti: "Sevişecek insan kalmadı!"

Anahtar Kelimeler:
Taşacak Bu Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.