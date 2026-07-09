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Jennifer Lopez derin dekolteli transparanıyla olay oldu

Jennifer Lopez, Paris Haute Couture Moda Haftası'nda derin dekolteli transparan elbisesiyle nefes kesti.

Jennifer Lopez derin dekolteli transparanıyla olay oldu

Jennifer Lopez, perşembe günü düzenlenen Celia Kritharioti Paris Haute Couture Moda Haftası defilesine katılarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

56 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, derin göğüs dekoltesine sahip, boncuk işlemeli transparan elbisesiyle göz kamaştırdı. Lopez'e, ön sırada oturan 55 yaşındaki kız kardeşi Lynda Lopez de eşlik etti.

Jennifer Lopez derin dekolteli transparanıyla olay oldu 1

Lynda da beyaz, derin dekolteli kombiniyle şıklığıyla beğeni topladı.

Jennifer Lopez derin dekolteli transparanıyla olay oldu 2

Jennifer Lopez, omuzlarından aşağıya dökülen beyaz devekuşu tüyü detaylı ceketini gümüş renkli yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı. Ünlü yıldız, ten rengi astarlı elbisesiyle poz verirken cesur tarzıyla moda tutkunlarından tam not aldı.

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Jennifer Lopez
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