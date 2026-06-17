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Taşacak Bu Deniz'e rakip olacaktı! Emre Bey başrolden ayrıldı

Gelecek sezonda Trabzon'da çekilecek olan ve Taşacak Bu Deniz'e rakip gösterilen dizi Sevdam Karadeniz başlamadan gündem oldu. Dizinin başrolü Emre Bey diziden ayrıldı.

Taşacak Bu Deniz'e rakip olacaktı! Emre Bey başrolden ayrıldı

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Taşacak Bu Deniz dizisine yeni sezonda rakip geliyor. “Kocamın Ailesi”, “Avrupa Avrupa” ve “Hercai” gibi unutulmaz dizilere imza atan Mia Yapım’ın patronu Banu Akdeniz bu kez memleketinde bir dizi çekmek için kolları sıvadı.

Sevdam Karadeniz dizisinin başrolü de belli olmuştu. Ancak dizi daha başlamadan kriz çıktı.

Taşacak Bu Deniz e rakip olacaktı! Emre Bey başrolden ayrıldı 1

Dizinin başrolünün Emre Bey olacağı öğrenilmişti. NOW TV ekranlarında yayınlanacak dizide son dakika değişikliği yaşandı. Emre Bey, diziden ayrıldı.

Kuzey Alazlı rolüne hayat verecek olan oyuncu, yapımcıyla yaptığı görüşmenin sonunda karşılıklı olarak anlaşarak role veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
Taşacak Bu Deniz
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