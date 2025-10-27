Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman az makyaj ve sade tarzıyla beğeni topladı

Ulaş Tuna Astepe (Adil), Deniz Baysal (Esme) ve Burak Yörük (Oruç) başrollerinde buluşturan “Taşacak Bu Deniz” dizisi sezona iddialı bir giriş yaptı. Kızılcık Şerbeti reyting sıralamasında geçerek zirveye gelen dizinin oyuncuları da gündeme gelmeye başladı.

Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz’ın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak’ın yönettiği OGM Pictures imzalı dizinin genç oyuncularından Ava Yaman da dikkat çeken isimlerden.

Güzel isim geçtiğimiz saatlerde katıldığı davetten poz verdi. Sade tarzı ve az makyajıyla beğeni toplayan Ava Yaman'a saatler içinde 100 bine yakın beğeni yağdı.

AVA YAMAN KAÇ YAŞINDA?

Taşacak Bu Deniz dizisinin Eleni'sinin yaşı da gündeme geldi. 2006 doğumlu olan Yaman, Eleni karakteriyle büyük beğeni topladı. Oyuncu daha önce “Bir Derdim Var” dizisinde Özge karakterini canlandırmıştı.