Cardi B, pardösü giyip başörtüsü taktı! O hali gündem oldu

Cardi B, bir erkek bebek dünyaya getirdikten sadece bir ay sonra, nasıl formda kaldığını gösteren bir paylaşım yaptı.

Dördüncü çocuğunu Kasım ayında kucağına alan 33 yaşındaki rapçi, Suudi Arabistan'daki konseri sırasında koşu bandında yaptığı egzersizi gösteren bir video yükledi.

Ülkenin katı genel ahlak yasalarına uygun olarak, başörtüsü de dahil olmak üzere partösü de giyen rapçi paylaşımında "Arabistan'dayız, bebeğim, size söylemiştim," dedi.



Yakın zamanda doğum sonrası hızla formuna kavuştuğunu gösteren dört çocuk annesi, ardından sabit bisiklete geçerek şunları ekledi: "Herkes bana hep soruyor, 'Cardi, bebekten sonra bütün o kiloyu nasıl verdin? Ne yaptın? Harika görünüyorsun. Size nasıl yaptığımı söyleyeceğim: Stres!"