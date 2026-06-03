Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman özel geceye yine damga vurdu! Saçı, elbisesi ve ayakkabıları sosyal medyayı ikiye böldü

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Sezonun reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam sezon finali etkinliği düzenlendi.
Oyuncuların doyasıya eğlendiği geceye Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman damga vurdu. Daha önce katıldığı etkinliklerdeki kombinleriyle tartışma yaratan Yaman yine dikkatleri üzerine çekti.
Ava Yaman özel gecede bol kesim, pembe ve kırmızı tonlarda çiçek desenli bir elbise giydi. Hafif toplu saçları ve siyah bir spor ayakkabı giyen genç oyuncu bu görünümü ile yine sosyal medyayı ikiye böldü.
Ava Yaman için kimileri; 'olduğu gibi', 'doğallık bu işte' şeklinde yorumlar yaparken kimi takipçileri ise; 'Bu kızı bilerek mi böyle giydiriyorlar', 'Bebek kızı ne hala sokmuşlar', 'Doğal olmak var bir de vasat olmak var bu kız vasatın da vasatı', 'Özensizlik hatta saygısızlık', 'Bu kızı doğal olacağım diye girdiği haller' şeklinde eleştirel yorumlarda bulundular.
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