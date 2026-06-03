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Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman özel geceye yine damga vurdu! Saçı, elbisesi ve ayakkabıları sosyal medyayı ikiye böldü

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz cuma akşamı yayınlanacak olan 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin yeni bölümü öncesi sezon finali etkinliği düzenlendi. Dizide Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman özel gecede yine dikkatleri üzerine çekti.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman özel geceye yine damga vurdu! Saçı, elbisesi ve ayakkabıları sosyal medyayı ikiye böldü
Öznur Yaslı İkier

Sezonun reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz 31. bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam sezon finali etkinliği düzenlendi.

Oyuncuların doyasıya eğlendiği geceye Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman damga vurdu. Daha önce katıldığı etkinliklerdeki kombinleriyle tartışma yaratan Yaman yine dikkatleri üzerine çekti.

Taşacak Bu Deniz in Eleni si Ava Yaman özel geceye yine damga vurdu! Saçı, elbisesi ve ayakkabıları sosyal medyayı ikiye böldü 1

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ava Yaman özel gecede bol kesim, pembe ve kırmızı tonlarda çiçek desenli bir elbise giydi. Hafif toplu saçları ve siyah bir spor ayakkabı giyen genç oyuncu bu görünümü ile yine sosyal medyayı ikiye böldü.

Taşacak Bu Deniz in Eleni si Ava Yaman özel geceye yine damga vurdu! Saçı, elbisesi ve ayakkabıları sosyal medyayı ikiye böldü 2

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Ava Yaman için kimileri; 'olduğu gibi', 'doğallık bu işte' şeklinde yorumlar yaparken kimi takipçileri ise; 'Bu kızı bilerek mi böyle giydiriyorlar', 'Bebek kızı ne hala sokmuşlar', 'Doğal olmak var bir de vasat olmak var bu kız vasatın da vasatı', 'Özensizlik hatta saygısızlık', 'Bu kızı doğal olacağım diye girdiği haller' şeklinde eleştirel yorumlarda bulundular.

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Anahtar Kelimeler:
Taşacak Bu Deniz Ava Yaman
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