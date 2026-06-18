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Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber diziden ayrıldı mı? Açıklama geldi

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber, yeni sezonda rol almayacağını açıkladı.

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber diziden ayrıldı mı? Açıklama geldi

TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni sezonunda sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber, "Yeni sezonda olmayacağımı şaşırarak ve üzülerek öğrendim" açıklamasını yaptı.

Taşacak Bu Deniz in Gezep i Onur Dilber diziden ayrıldı mı? Açıklama geldi 1

AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Onur Dilber sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Tbd dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu. Karakterin özüne döneceğini ve vaadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah. Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle… Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…”

Taşacak Bu Deniz in Gezep i Onur Dilber diziden ayrıldı mı? Açıklama geldi 2

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Taşacak Bu Deniz
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