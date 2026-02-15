MAGAZİN

Taşacak Bu Deniz'in Şerif'i Aytek Şayan diziden ayrılıyor mu?

TRT’nin reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz’de Şerif karakterine hayat veren Aytek Şayan’ın ayrılacağı ve Yeraltı dizisiyle anlaştığı iddiaları gündemi karıştırdı.

Taşacak Bu Deniz'in Şerif'i Aytek Şayan diziden ayrılıyor mu?

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Aytek Şayan, Ava Yaman, Burak Yörük, Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan gibi isimler yer alıyor. Her hafta adından söz ettiren ve oyuncularının da sık sık gündeme geldiği dizide bir ayrılık iddiası dikkat çekti.

Dizide Şerif’e hayat veren Aytek Şayan’ın kadrodan ayrılacağı konuşuldu. Aytek Şayan’ın Now'un yeni dizisi Yeraltı ile anlaştığı iddiaları da yayıldı.

Ayrılık iddiasının yayılmasıyla birlikte de bir kullanıcı haberin doğruluğunu Birsen Altuntaş’a sordu. Birsen Altuntaş ise iddialara noktayı koydu.

Altuntaş ise iddiaların asılsız olduğunu “Yok, niye ayrılsın?” sözleriyle açıkladı.

Taşacak Bu Deniz
