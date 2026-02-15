MAGAZİN

Masumiyet Müzesi hikayesi gerçek mi? Masumiyet Müzesi nerede?

Netflix dizisi olan Masumiyet Müzesi sonrası herkes yaşananların gerçek olup olmadığını merak etti. Orhan Pamuk'un dünya çapında yankı uyandıran romanı Masumiyet Müzesi, gerçek bir hikayeden mi esinlendi? Masumiyet Müzesi nerede?

Orhan Pamuk'un başyapıtlarından biri olan Masumiyet Müzesi, yayınlandığı günden bu yana okurları derinden etkilemeyi başardı. Kitaptan uyarlanan dizi de Netflix'te yayınlanınca hikaye merak edildi. Masumiyet Müzesi, gerçek bir hikayeden mi esinlenildi araştırması yapıldı. Peki, Masumiyet Müzesi gerçekten yaşanmış bir aşk hikayesi mi?

Masumiyet Müzesi kitabı kurgusal bir eserdir ama yazar bunu yazarken içinde bulunduğu İstanbul’un gerçek yaşamına ve kendi deneyimlerine güçlü göndermeler yapmıştır.

Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından ilhamla, 2012’de İstanbul’un tarihi semti Çukurcuma’da Masumiyet Müzesi de açılmıştır.

MASUMİYET MÜZESİ NEREDE?

Masumiyet Müzesi, kurgusal bir eserden yola çıkarak oluşturulan ilk müze olmasıyla dünya çapında bir ilke imza atıyor. Çukurcuma Caddesi'nde olan müze 19. yüzyıldan kalma üç katlı tarihi bir binada yer alıyor. Burası dönemin İstanbul ahşap ev mimarisinin izlerini taşıyan, yaşayan bir geçmiş parçası.

