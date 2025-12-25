Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Deniz Baysal İstanbul'a dönmek istemiyor! "4 kilo aldım"

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu muhabirlere verdiği röportajda bir itirafta bulundu.

Çekimleri Karadeniz'de yapılan Taşacak Bu Deniz için uzun süredir Trabzon'da bulunan Deniz Baysal, 3 yıldır kilo almaya çalışıp alamadığını fakat dizi için bulunduğu Trabzon'da tam 4 kilo aldığını açıkladı.

Deniz Baysal "Burada olmaktan çok mutluyum. Doğası, insanı, yemekleri çok güzel. 4 kilo aldım, 3 senedir bunun için uğraşıyordum" dedi.

Trabzon'da çekilen ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Taşacak Bu Deniz' adlı dizide 'Esme' karakterini canlandıran başrol oyuncusu Deniz Baysal, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’ni de ziyaret etti. Oyuncu, “Burası çok güzel ve çok kıymetli bir merkez. Üretim maalesef günümüzde çok azalan bir şey. Ne toprağa dokunuyoruz, ne el işi yapıyoruz, ne de atalarımızdan gelen değerleri öğreniyoruz. O yüzden bu merkez beni çok etkiledi" dedi.