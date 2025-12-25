MAGAZİN

Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Deniz Baysal İstanbul'a dönmek istemiyor! "4 kilo aldım"

Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncusu Deniz Baysal dizi için gittiği Trabzon'da çok mutlu olduğunu söyledi. 3 yıldır kilo almakta zorlandığını dile getiren Deniz Baysal, Taşacak Bu Deniz setinde tam 4 kilo aldığını itiraf etti.

Taşacak Bu Deniz'in yıldızı Deniz Baysal İstanbul'a dönmek istemiyor! "4 kilo aldım"

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu muhabirlere verdiği röportajda bir itirafta bulundu.

Çekimleri Karadeniz'de yapılan Taşacak Bu Deniz için uzun süredir Trabzon'da bulunan Deniz Baysal, 3 yıldır kilo almaya çalışıp alamadığını fakat dizi için bulunduğu Trabzon'da tam 4 kilo aldığını açıkladı.

Taşacak Bu Deniz in yıldızı Deniz Baysal İstanbul a dönmek istemiyor! "4 kilo aldım" 1

Deniz Baysal "Burada olmaktan çok mutluyum. Doğası, insanı, yemekleri çok güzel. 4 kilo aldım, 3 senedir bunun için uğraşıyordum" dedi.

Taşacak Bu Deniz in yıldızı Deniz Baysal İstanbul a dönmek istemiyor! "4 kilo aldım" 2

Trabzon'da çekilen ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Taşacak Bu Deniz' adlı dizide 'Esme' karakterini canlandıran başrol oyuncusu Deniz Baysal, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’ni de ziyaret etti. Oyuncu, “Burası çok güzel ve çok kıymetli bir merkez. Üretim maalesef günümüzde çok azalan bir şey. Ne toprağa dokunuyoruz, ne el işi yapıyoruz, ne de atalarımızdan gelen değerleri öğreniyoruz. O yüzden bu merkez beni çok etkiledi" dedi.

