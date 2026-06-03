Taşacak Bu Deniz setinde aşk çıktı! Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in samimi görüntüleri sosyal medyayı salladı

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncuları Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın dün gece sezon finali yemeğinde birlikte eğlendiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

İkilinin gece boyunca birlikte dans etmesi 'aşk' iddialarını güçlendirdi.

Yaşanan bu hareketli gecenin ardından, Ali Öner’in olaylı şekilde ayrıldığı eski nişanlısı Livanur Aydın’dan açıklama geldi.

ANİDEN NİŞAN ATMIŞLARDI

Oyuncu Ali Öner ile Livanur Aydın, geçtiğimiz ağustos ayında aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı. Ancak çiftin evlilik yolundaki mutluluğu uzun sürmemiş ve ikilinin ani bir kararla ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. Bu beklenmedik ayrılığın ardından magazin kulislerinde, Ali Öner’in rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile set yakınlaşması yaşadığı ve bu durumun nişanın bozulmasına yol açtığı öne sürülmüştü.

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Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve kendisine gelen yoğun mesajların ardından Livanur Aydın daha fazla sessiz kalamayarak kişisel hesabı üzerinden sitem dolu bir yazı kaleme aldı. Sürecin üzerinden aylar geçmesine rağmen hâlâ kendisinin ve ailesinin soru yağmuruna tutulduğunu belirten Aydın, şu ifadeleri kullandı:

AÇIKLAMA YAYINLADI

"Uzun süren bir ilişki ve nişanlılık sürecinin sona ermesinin üzerinden aylar geçti. Bu süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedim. Ancak aradan geçen zamana rağmen bu konuyla ilgili hâlâ çok fazla mesaj alıyorum. Bana, aileme ve yakın çevreme sürekli sorular yöneltiliyor. Yapılan haberlerde, paylaşımlarda ve yorumlarda ismimin hâlâ bu konuyla birlikte anılmasından rahatsızlık duyuyorum ve bu nedenle kısa bir açıklama yapmak istedim."

"ŞÜPHELER EN BAŞINDAN BERİ BENİM GERÇEKLİĞİMDİ"

İhanet iddialarına doğrudan göndermede bulunan Aydın, eski nişanlısının davranışlarına yönelik kırgınlığını gizlemedi. Her şeyin net bir şekilde ortada olduğunu vurgulayan genç kadın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatta bazen insanların seçimleri, davranışları ve ortaya koydukları tavırlar söylenecek tüm sözlerin önüne geçiyor. Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok, aslında her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda."

"GEÇMİŞE DEĞİL, GELECEĞE ODAKLIYIM"

Yaşananların ardından kendi hayatına odaklandığını ve artık adının bu olaylarla yan yana gelmesini istemediğini belirten Livanur Aydın, "Ben ise geçmişe dönüp herhangi bir şeyi anlatma ya da tartışma niyetinde değilim. Bugün olduğum yerde huzurla, kendi hayatıma ve hedeflerime odaklanarak devam ediyorum. İsteğim, aylar önce sona ermiş bu konunun artık benim adıma da kapanması ve ismimin bu olaylarla birlikte anılmaması. Hayat devam ediyor ve ben önüme bakarak enerjimi geçmişe değil, geleceğe ayırmayı tercih ediyorum" diyerek konuyu kendi adına noktaladığını duyurdu.