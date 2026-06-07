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Taşacak Bu Deniz sezona ara verdi! Deniz Baysal saçlarını kestirdi

Sezonun reyting birincilerinden olan Taşacak Bu Deniz sezona ara verdi. Esme rolüne hayat veren Deniz Baysal hemen imaj değiştirdi.

Taşacak Bu Deniz sezona ara verdi! Deniz Baysal saçlarını kestirdi

TRT 1 ekranlarının her hafta cuma günleri ekranlara gelen dizisi Taşacak Bu Deniz 31. bölümüyle sezona ara verdi. Sezonun iddialı dizilerinden olan Taşacak Bu Deniz oyuncuları da gündemden düşmüyor.

Dizinin başrolü olan ve Esme'ye hayat veren Deniz Baysal sosyal medyada ne paylaşsa olay oluyor. Deniz Baysal sezon arasına girer girmez hemen soluğu kuaförde aldı.

Taşacak Bu Deniz sezona ara verdi! Deniz Baysal saçlarını kestirdi 1

Saçlarını kestiren güzel oyuncunun yeni görüntüsü hayranlarını mest etti. Sezon arasında kısa saça dönen Deniz Baysal'a beğeni yağdı.

Taşacak Bu Deniz sezona ara verdi! Deniz Baysal saçlarını kestirdi 2

Öte yandan Deniz Baysal özel hayatıyla da gündemde. Deniz Baysal ile müzisyen Barış Yurtçu hakkında ortaya atılan boşanma söylentileri yeniden gündeme geldi.
Magazin kulislerinde konuşulanlara göre çiftin ayrılık konusunda net bir tavır sergilediği iddia edilirken, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Taşacak Bu Deniz sezona ara verdi! Deniz Baysal saçlarını kestirdi 3

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Anahtar Kelimeler:
Taşacak Bu Deniz
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