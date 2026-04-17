Taşacak Bu Deniz yayın akışından çıkarıldı! Ava Yaman paylaştı

Okul saldırıları sonrası Taşacak Bu Deniz dizisi yayın akışından kaldırıldı. Dizinin oyuncuları paylaşım yapmadıkları için eleştirilirken Ava Yaman'dan bir paylaşım geldi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırıları sonrası diziler peş peşe yayınlanmama kararı aldı. Şiddet sahneleriyle eleştirilen dizilerden biri de Taşacak Bu Deniz oldu. TRT 1 Taşacak Bu Deniz'in 17 Nisan'da yayınlanacak bölümünü akıştan çıkardı.

Taşacak Bu Deniz oyuncularına ise sosyal medyada okul saldırılarına dair sessiz kaldıkları için eleştiriler geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fragmanları silinmişti! Yayın akışı değişti... Fragmanları silinmişti! Yayın akışı değişti...

Taşacak Bu Deniz'de Eleni'yi canlandıran Ava Yaman dizi yayın akışından çıkarıldığı saatlerde bir paylaşım yaptı.

Yaşananlara dair üzgün olduğunu söyleyen Ava Yaman şunları yazdı:

“Çok üzgünüm. Ne yazacağımı bilemedim. Çocuklarınızı çok sevin, ilgilenin, yanlarında olun. İlkokulları eviniz, ilk öğretmenleri sizsiniz.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fragmanları silinmişti! Yayın akışı değişti...Fragmanları silinmişti! Yayın akışı değişti...
Harekete geçildi: Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir...Harekete geçildi: Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir...

En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Harekete geçildi: Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir...

Harekete geçildi: Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir...

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

