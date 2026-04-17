Taşacak Bu Deniz yayın akışından çıkarıldı! Ava Yaman paylaştı

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırıları sonrası diziler peş peşe yayınlanmama kararı aldı. Şiddet sahneleriyle eleştirilen dizilerden biri de Taşacak Bu Deniz oldu. TRT 1 Taşacak Bu Deniz'in 17 Nisan'da yayınlanacak bölümünü akıştan çıkardı.

Taşacak Bu Deniz oyuncularına ise sosyal medyada okul saldırılarına dair sessiz kaldıkları için eleştiriler geldi.

Taşacak Bu Deniz'de Eleni'yi canlandıran Ava Yaman dizi yayın akışından çıkarıldığı saatlerde bir paylaşım yaptı.

Yaşananlara dair üzgün olduğunu söyleyen Ava Yaman şunları yazdı:

“Çok üzgünüm. Ne yazacağımı bilemedim. Çocuklarınızı çok sevin, ilgilenin, yanlarında olun. İlkokulları eviniz, ilk öğretmenleri sizsiniz.”